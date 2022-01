La modelo Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al publicar fotos tras llegar a los seis meses de embarazo. La exMiss Perú reveló que su pancita todavía es pequeña, pero su bebé está sano.

“Hoy me tocó hacer el contenido de mis redes de belleza y aprovechamos en hacer unas cuántas fotos con mi pancita. 6 meses con mucho flow jaja vivo llena de achaques todos los días y algo siempre me duele pero soy feliz de saber que mi bebé está tan sanito”, escribió Laura Spoya.

Fotos: Instagram Laura Spoya

La exreina de belleza bromeó por el tamaño de su pancita: “Yo creo que habré visto las ecografías de ayer unas 50 veces y no me la creo. Más aún porque mi panza no es tan grande y no entiendo cómo entra ahí jaja siento que está muy incómodo. Miren mi ombligo. Parece que tuviera una canica ahí jaja”.

Fotos: Instagram Laura Spoya

“Pero bueno, es la primera vez que me tomo fotos así con mi barriga al aire y quería compartirlas jiji la ultima foto soy totalmente yo diciendo alguna sonsera seguro”, añadió.

Poco antes, Laura Spoya compartió un video de su panza y se mostró emocionada porque faltan pocas semanas para dar a luz a su segundo hijo, Antonio: “Yo dándome cuenta que ya solo me faltan 3 meses para volver al ruedo”.

