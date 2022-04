En la reciente edición de “Amor y Fuego”, Rodrigo González sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene con la madre de su novio Salvatore.

El popular “Peluchín” dejo en claro que mantiene una muy buena relación con su suegrita y por eso piensan ir juntos al concierto de la cantante española Isabel Pantoja.

“Viene la Pantoja, iré con mi mamá, con mi suegra. Me da ganas de ir”, expresó en un inicio.

“Renzo nos preguntó si queríamos ir, lo puso en el chat grupal. Yo sí voy a ir. Es que es una artistaza, ella interpreta. Yo ya la he visto antes, pero la vería de nuevo (...) No es que sepa todas sus canciones, pero me gusta cómo interpreta. Tiene una energía”, agregó.

