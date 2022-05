Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, se mostró mortificada por los desatinados comentarios que ha venido recibiendo en su cuenta de Instagram, luego de festejar el Día de la Madre el pasado 8 de mayo.

Como se sabe, la hermana menor de ‘Pato’ está en la última etapa de su embarazo y su bebé nacerá en las próximas semanas. Sin embargo, fue criticada por celebrar el ‘día de la madre’ pues - según una usuaria - ella aún no es mamá.

“Aún no (celebres) porque aún no nace”, le escribió una mujer a Majo, a lo que ella le respondió por mensaje de Instagram: “¿Todo bien casa? Por qué siempre tus comentario fuera de lugar y desubicados? Enfócate más en tu vida y menos en hacer comentarios que no suman”

Luego, la hermana de Patricio grabó un video donde estalla de furia por las críticas. La hermana de Patricio Parodi expresó su indignación ante tantos ‘haters’ que se ha ganado tras anunciar su embarazo.

“Con este mensaje me quedé en shock, ¿Que no puedo celebrar el día de la madre porque mi bebé no nace? JAJAJA (...) Esa chica no me aporta nada, me da pena su comentario... meterse con el Dia de la madre, ¡qué desatinada! pero me da risa que las personas pierdan su tiempo y energía en lanzar ese tipo de comentarios”, se defendió.

“Siempre pienso que no hay que rebajarnos con gente así”, agregó,

¿Cómo se llamará la bebé de Majo Parodi?

Majo Parodi tiene ocho meses de embarazo y hace poco reveló que su bebé se llamará Aitana. Cabe resaltar que el padre del bebé de Majo Parodi se llama Flavio y, hasta donde se conoce, aún son pareja, aunque el joven estaría estudiando en España.

