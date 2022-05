La cantante Giuliana Rengifo vuelve a estar en el ojo de la tormenta por protagonizar un supuesto ampay con Christian Domínguez, según un portal de espectáculos, el cual señala que ambos fueron captados besándose en un auto.

La artista niega que haya tenido un affaire con la actual pareja de Pamela Franco y aseguró que “están vendiendo humo”. “Él tiene su hogar, imagínate qué puede pensar Pamela Franco”, comentó en entrevista con Trome.

Giuliana Rengifo “descarta totalmente” que existan imágenes de ella besándose con Domínguez. En ese sentido, ella sindica como responsables a los fans de la periodista Magaly Medina.

“Hay una ‘mano negra’. No tengo enemigos, el Perú entero sabe que los únicos que podrían hacer algo contra mí son los fans de la señora Magaly. Eso es lo único porque no tengo enemigos. Aparte que ni en mis mejores épocas se me ha cruzado estar con Christian, somos amigos, conocidos, colegas. Ni siquiera tengo su número”, agregó.

Como se recuerda, Rengifo tuvo un amorío con Alfredo Zambrano, cuando él estuvo separado de Magaly Medina, antes de que contrajera matrimonio en el 2016.

