El domingo 8 de mayo de 2022, durante la celebración del Día de la Madre, María Pía Copello se mostró al lado de su esposo, el empresario Samuel Dyer, y sus tres hijos.

Tras renunciar a “Esto es guerra” el pasado viernes, la conductora de televisión viajó a Orlando, Estados Unidos, con su familia.

Foto: Instagram @piacopello

“Algunas fotitos de nuestra celebración en familia ¡Cómo los amo! Gracias por tanto engreimiento”, escribió María Pía Copello en Instagram, donde se lució con su esposo y sus tres hijos, Samuel, Vasco y Catalina.

Foto: Instagram @piacopello

La expresentadora de “Esto es guerra” también compartió una imagen donde se la ve brindando con su esposo por este día especial.

¿Por qué María Pía Copello dejó EEG?

Tras anunciar que deja el reality de competencias, María Pía Copello explicó que la decisión se debe a un “tema de tiempos” que no le permite asumir por completo la responsabilidad.

“Por eso no quiero regresar (al reality), porque cuando me voy es doloroso porque a mí me encanta la televisión, me encanta este formato, hice grandes amigos aquí, obviamente me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, de repente más adelante”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Korina Rivadeneira aclara que no es “mejor amiga” de Vania Bludau

“Hablan cosas que no son” ¡Aclaró las cosas! Korina Rivadeneira estuvo invitada al programa ‘América Hoy’ para comentar la ruptura amorosa entre sus colegas Mario Irivarren y Vania Bludau. Sin embargo la modelo venezolana se incomodó por la presentación que le hizo Brunella Horna y la corrigió en vivo. (Fuente: América TV) Trome https://www.americatv.com.pe/noticias/