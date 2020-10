Cansada de que se diga de que hay dos bandos, es decir una de Daniela Darcourt y otra de Yahaira Plasencia, la primera salió al frente para desearle lo mejor del mundo a “La Patrona”.

En declaraciones para “En Modo Espectáculos”, Daniela Darcourt dijo que espera que a Yahaira Plasencia le vaya muy bien en su carrera artística.

“Con todas y sus letras, que le vaya de la p***, que Dios le bendiga. Yo sé que le está costando mucho esfuerzo como a mí en alguna oportunidad me costó y a la gente lo único que le digo es que yo ya (estoy cansada)”.

Daniela Darcourt negó que existan discrepancias, pero reconoció que ella no puede controlar a sus fans. “No hay bandos que existan y lo que quiero dejar claro a la gente es que uno no controla a sus fanáticos. Yo te soy honesta, yo elimino comentarios negativos para la otra persona y para mí”.

Sobre las últimas declaraciones de la salsera Kate Candela, quien dijo que Daniela Darcourt siempre está hablando de Yahaira Plasencia, evitó opinar y solo dijo: “Yo nunca me he metido con alguien, no pienso meterme con nadie. A ella le deseo lo mejor. Ella fue mi compañera de trabajo y cada quien tiene sus círculos de trabajo, se hacen más grandes o pequeños y en mi caso se hizo pequeño y estoy tranquila con ese pequeño grupo”.

