Melissa Paredes llegó a la semifinal de “El Gran Show”, este sábado 3 de diciembre, y tendrá como refuerzo a la salsera Brunella Torpoco. La actriz ha sido señalada como la “favorita” a ganar el reality de baile, pero no necesariamente por su performance.

La exconductora de ‘América HOY’ dijo que el apelativo de “favorito” es un recurso que están usando sus compañeros a modo de estrategia.

“Así quieren presionar, pero al final, esto no funciona. Yo no me siento favorita o engreída, yo estoy llegando a la semifinal con mi esfuerzo, y llegaré a la final trabajando mucho. Todos estamos ensayando mucho y aquí será como en el fútbol, goles que no haces, goles que te hacen” ; sostuvo.

Melissa Paredes habla de su hija con el ‘Gato’ Cuba

En otro momento, Melissa Paredes resaltó que viene ensayando más de siete horas al día para sorprender a todos en la pista de bailes.

“Todos los días dejo a mi bebe en el cole y después a ensayar todo el día, para llegar a la final en excelente estado, sin sentencia” , contó.

De otro lado, reveló que llegó a un acuerdo con su exesposo, Rodrigo Cuba, para organizar las fiestas de fin de año con su hija Mía, de 5 años de edad. Según dijo, logró dividirse Navidad y Año Nuevo con el ‘Gato’.

“A mí me encanta recibir las fiestas en casa y este año mi hija estará el 24 (de diciembre) con Rodrigo, y el 25, conmigo, y Año Nuevo también estaremos juntas, queremos irnos a la playa. ¿Y Anthony? Me imagino que también estará con nosotras”.

TE PUEDE INTERESAR