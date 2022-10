La presentadora principal de América Noticias, Verónica Linares , contó que su hijo de 9 años de edad pudo ser raptado cuando paseaban juntos en el centro comercial Jockey Plaza.

A través de un video de TikTok, la periodista narró que se encontraba caminando con sus dos hijos, cuando ella se alejó unos segundos con su bebé de 2 años, Antonia. Fue en ese momento que su hijo Fabio dio tremendo grito.

“Estábamos en Jockey y yo estaba adelante con Antonia en el coche y de pronto escucho ‘¡Mamáaaa!’, a Fabio todo escandaloso como es. Entonces volteo y estaba como a 50 metros o menos, y le digo ‘¡Hijo, acá!’”, comenzó contando la presentadora de noticias.

“Mi hijo vino corriendo y me dice ‘mamá me perdí, vino una señora y me dijo tu mamá se ha ido por otro lado’”, contó en la red social.

Según Linares, su hijo sintió que la señora lo quería llevar hacia otro lado, por lo que dio una recomendación a todas las madres de familia.

“Él se molestó porque no le habla a desconocidos pero siente que la señora lo quería llevar por otro sitio, que no era por el que nosotros nos habíamos sido. ¿Qué quería hacer esa señora?, no lo sé, pero les recomiendo que estén atentos por si acaso (…) Es importante que estén atentos con sus hijos, así sean tan grandes como Fabio que ya tiene 9 años”.

Hijo de Verónica Linares hace pedido

En el mismo video, el hijo de Verónica Linares se pronunció sobre lo ocurrido y dio un consejo a todos los niños:

“Así sea una señora amable y diga ‘anda por allá’, no hagas caso”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO