‘Magaly TV La Firme’ sacó a la luz un nuevo escándalo de infidelidad en la farándula local. Esta vez, los protagonistas de este romance clandestino fueron Mauricio Domínguez y Vanina Ranilla, actual vocalista de Los Claveles de la Cumbia.

La cantante fue acusada de destruir el matrimonio de ocho años del trompetista con su esposa Milagros Ilario, con quien tiene dos hijos (uno de ellos recién nacido).

La dolida esposa mostró, en el programa de Magaly Medina, videos, testimonios y conversaciones de la infidelidad. Ilario cree que la cantante de los ‘Claveles de la Cumbia’ “se quiere sentir la ganadora” al ser la ‘amante’ de su esposo.

“No sé qué es lo que busca, de repente verme sufriendo, yo sé que ella se ríe de mí. Ella me veía (embarazada), ni para decir que no sabía nada, que no sabía que vivía conmigo, con sus hijos (…) (Mi esposo) me dijo: ‘Estoy confundido, pero yo no voy a estar con una persona que sabe que tengo mi familia, porque ella sabe, me ha visto contigo, ha visto que te daba un beso’” , señaló la joven madre durante una entrevista vía Zoom.

Músico de ‘Claveles de la Cumbia’ oficializa a Vanina Ranilla

Magaly Medina presentó EN VIVO el audio de una entrevista al trompetista Mauricio Domínguez, quien confirmó que tuvo una romance con Vanina Ranilla.

“Tengo una relación con ella, pero desde el primero de mayo” , comentó, dando a entender que en esa fecha terminó su affaire.

En otro momento, explicó que no se separó antes porque su esposa se encontraba embarazada:

“ Yo le he dicho a mi esposa que sí (que tengo otra relación) Yo ya no tengo nada con la madre de mi hijo y ya se lo he dicho cuántas veces a ella. Lo que pasa es que no quería hacerle daño porque estaba embarazada. Quería que mi hijo nazca bien e irme de la casa”, señaló.

