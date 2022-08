Melissa Paredes reapareció vía telefónica, este miércoles 3 de agosto. El programa ‘Amor y Fuego’ logró comunicarse con la actriz para consultarle por la denuncia que interpuso contra la mamá de Rodrigo Cuba, por presunta violencia psicológica.

Aunque la modelo no quiso dar detalles de su demanda, se le escuchó con la voz entrecortada.

“Disculpa la verdad, no quiero hablar del tema (...) me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname. Perdón de verdad, no puedo hablar, no puedo hablar nada porque tengo prohibido hablar”, dijo la exconductora de América HOY.

Según la reportera de ‘Amor y Fuego’, la modelo se mostró afectada en la comunicación.

“Se le escuchaba bajoneada, destruida, no podía decir absolutamente nada, y es que dentro de las medidas de protección, los padres y familiares están impedidos de exponer a la menor en forma innecesaria”, se escucha en el informe.

Por su parte, la madre de Melissa, Celia Rodríguez, también fue consultada sobre el tema y respondió: “Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo, me encantaría, va a ver momento, no te preocupes”.

Cabe indicar que, actualmente, Melissa Paredes se está sometiendo a terapia psicológica, según orden del juez.

Melissa Paredes - Amor y Fuego

TE PUEDE INTERESAR