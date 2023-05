Reimond Manco , quien alguna vez fue considerada una promesa del fútbol peruano, confesó cuál fue la principal razón por la que se alejó de las canchas en el 2022. Y es que ahora se encuentra sin club, desde que no renovó con Juan Aurich de Chiclayo.

En entrevista con América Espectáculos, comentó que cayó en depresión tras la muerte de su padre, don Víctor Manco, en abril del 2022.

“Yo pasé momentos duros después de que mi papá falleció, se me fueron un poco las ganas, decaí mucho, me deprimí y ahora debo recuperar eso” , comentó el ‘exJotita’.

Reimond Manco quiere seguir jugando

Reimond Manco, deportista de 32 años de edad, dijo firmemente que quiere seguir jugando y espera - algún día - volver al futbol profesional.

“Vamos a ver más a delante, no lo descarto, no me he retirado. El día que no quiera jugar más lo diré, estoy tomando un break para ver qué sucede más adelante, por ahora estoy dedicándome a lo mío. Tengo que salir adelante, la vida sigue, confiando en que Dios, más adelante, pondrá cosas importantes para mí ”, añadió.

Reimond Manco sobre Paolo Hurtado

