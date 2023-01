Rosángela Espinoza aceptó el reto de mostrar su habitación en el hotel donde se encuentra hospedada en Dubai. Recordemos que ella viajó a esta ciudad emirato de los Emiratos Árabes Unidos para celebrar el Año Nuevo 2023.

La popular ‘chica selfie’ respondió tajantemente al periodista Samuel Suárez, quien a través de Instarándula, le pidió “ que muestre al jeque de una vez”.

“Este video es para Samu (Suárez) y también para sus ratujas. Aquí está... mi habitación, sola, sola, sola. Aquí no hay nadie, este es mi sitio. Vamos a ver detrás de las cortinas a ver si hay alguien... no hay. A ver, detrás del televisor, no hay nadie” , dijo indignada en un video publicado en Instagram.

Rosángela dijo que no tiene por qué mentir: “estoy sola, solita, así que dejen de hablar sonseras, he viajado sola y estoy sola, por ahora. Tanto que hablan del jeque, que dónde está el jeque, me voy a hacer amiga de uno”.

Sin embargo, los fans de Rosángela no le creen y terminaron troleándola: “El jeque está en otra habitación”.

