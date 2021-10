Grande fue la expectativa por la séptima gala del reality de baile, ‘Reinas del Show’, debido a la reciente renuncia de Diana Sánchez y el ampay de Melissa Paredes, con uno de los bailarines del programa concurso.

Melissa Paredes

La modelo no se presentó en la séptima gala del programa concurso y dejó plantado el ‘versus’ en el que se jugaba la permanencia con Vania Bludau,

Gisela no pudo evitar pronunciarse sobre el caso Melissa Paredes y dijo esto: “No le debes explicaciones a nadie. Melissa, en mi casa eres bienvenida y si en algún momento de tu vida tu hermosa, tu vida busca lo sucedido ojalá encuentre este video y sepa que tiene una madre que la ama. Quiero que sepas que no hay nada que puedas hacer nada para caer bien porque el que quiera pensar mal lo hará”.

VERSUS DE CANTO

La batalla de canto se dio con el invitado de la noche, Pedro Loli, quien se enfrentó a Yolanda Medina, la líder de ‘Alma Bella’ se jugó el pase directo a la semifinal de ‘Reinas del Show’ y además 2 puntos extras para sus compañeras.

Yolanda Medina fue la ganadora del ‘Versus’, y evitó ser eliminada.

SENTENCIADAS

Pese a su desempeño en la última gala, Yolanda Medina fue sentenciada, junto a la Vania Bludau, quien ya es casera de las sentencias en ‘Reinas del Show’. La próxima gala será la semifinal del concurso de baile.

