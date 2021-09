Melania Urbina es una reconocida actriz peruana que ha participado en varias películas y series. Actualmente, integra el elenco de “De vuelta al barrio” dando vida a la profesora Ana Salas, una mujer sencilla y dedicada a la crianza de su hija adolescente, un personaje totalmente distinto al que interpretó el año 2002 en la película “Django: la otra cara” cuando encarnó a la ‘Chica Dinamita’.

En aquel filme, ella era la amante del famoso asaltante de bancos Orlando Hernández (Giovanni Ciccia), a quien ayudaba en sus fechorías. Además de ser una jovencita sin escrúpulos y no temerle a nada, muchos la recuerdan por las escenas de alto contenido sexual que tuvo con el protagonista.

Cerca de dos décadas después, en 2019, se lanzó la secuela “Django: En el nombre del hijo”, la cual contó con la presencia de algunos actores que retomaron sus personajes, siendo el más esperado el de Urbina, pues nadie quería perderse su participación en la cinta.

Debido a que su actuación en la película de 2002 sigue latente en la memoria de quienes la vieron, la actriz nacida el 30 de septiembre de 1977 habló claro de lo que piensa de la popular muchacha que puso de cabeza a medio mundo.

Una de las escenas más recordadas por quienes vieron la película peruana "Django" del año 2002 (Foto: Inca Films S.A.)

¿QUÉ PIENSA MELANIA URBINA DE LA ‘CHICA DINAMITA’?

Hace algunos años, Melania Urbina se animó a hablar del controvertido personaje que interpretó en su carrera; y aunque reconoce que le dio mucha fama, considera que la llevó a ser encasillada en ese papel, además de ser blanco de comentarios negativos, que al inicio la afectaron, pero pudo superarlos y no se arrepiente de nada.

“A lo largo de los años era un personaje que no me soltaba y en la mirada de otras personas sentía que no me daban la oportunidad de ver otra cosa de mí. Sentía que esa escena [sexual] opacaba mi chamba, pese a que hacía otras cosas en el teatro, pero todos mis personajes eran opacados por la ‘Chica Dinamita’ (…) por la que fui violentada en redes sociales con comentaros muy agresivos. Eso llegó a confundirme y de pronto me sentía culpable, pero luego entendí que no era así y me reconcilié conmigo. Ahora no me arrepiento”, manifestó a Henry Spencer.

Asimismo, indicó que las escenas osadas que llegó a grabar con su compañero de reparto Giovanni Ciccia, cualquiera no las hace y su compromiso como actriz fue más. “Yo estaba muy comprometida con mi chamba. Mi esencia nadie la toca, alucínenme sobre eso [como la ‘Chica Dinamita’], pues yo no tengo el control, pero lo que soy nadie puede vulnerar”.

En otra entrevista, Melania Urbina dijo que el hecho de recordar hasta ahora el filme la llena de satisfacción, pero lamentó que haya gente a la que le asuste ver escenas íntimas. “Nadie olvida ‘Django’, me parece divertido y conmovedor que sigan recordándolo después de muchos años. [Sobre mi personaje] puede quedar en el imaginario, pero a veces cada vez que me entrevistan me preguntan sobre ello, me dan ganas de responder: ‘Ya supérenme’ (…). No entiendo por qué a la gente le asusta y se desarma ante los desnudos”.

La 'Chica Dinamita' lista con su amante para atracar un banco en "Django" (Foto: Inca Films S.A.)

¿QUIÉN ES MELANIA URBINA?

Melania Martha Urbina Keller nació en Lima el 30 de septiembre de 1977. Pasó su niñez entre Perú, Ecuador y Venezuela. Concluyó sus estudios en la capital peruana y luego comenzó a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero la dejó para dedicarse a la actuación.

Debutó en la televisión en 1996 en la telenovela “Cuchillo y Malú” y después de varios papeles en novelas peruanas, el año 2000 debutó en el cine con la película “Ciudad de M”, luego en el filme “Bala perdida” (2001) y en 2002 en “Django: la otra cara”, donde dio vida a la ‘Chica Dinamita’, un personaje de alto contenido sexual.

En 2003 en “Ojos que no ven”, en 2004 “Paloma de papel” y así varias producciones tanto para cine, teatro y televisión como “Mañana te cuento”, “Un día sin sexo”, “La Noche de los Cortos”, “La Perricholi”, “Corazón de fuego”, “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio”, entre otros.

Ganó tres premios como mejor actriz en el Primer Festival Internacional de Cortometrajes “La Noche de los Cortos” (2004) por “¿No eres tú?” y en la Biarritz International Festival of Latin American Cinema (2006) por “Mariposa Negra”. Asimismo, ganó el 2007 Festival de Málaga de Cine Español en la categoría a mejor actriz latinoamericana también por “Mariposa Negra”.