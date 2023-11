Leysi Suárez estuvo en el set de ‘Magaly TV: La Firme’ para contar que echó de su casa a Jaime La Torre luego de enterarse de su infidelidad.

“ Cuando pasó esto, yo terminé con él y sus cosas las puse en bolsas de basura porque así se trata a las personas que son basura, afuera en la cochera de mi casa, pucha, habrá un cortauñas de repente ”, sostuvo Leysi.

Tras enterarse de un segundo ampay, aseguró que no piensa volver con su esposo, pues ella siempre respetó su matrimonio.

“Igual para navidad voy a limpiar bien y voy a sacar todo. Yo, en verdad, no me merezco, yo he sido correcta, él no puede decir ni siquiera ‘a’. Cuando yo he estado en esta situación, yo le he dicho de la ‘a hasta la z’, que cuando yo escucho esos audios me desconozco, de repente, quiere sacarlos, pero me estoy adelantando”, agregó.

