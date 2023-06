Sin piedad. Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al revelar en la última edición de su programa, que hace algún tiempo atrás, su exproductor y amigo, Ney Guerrero, llegó a su vivienda bastante bien acompañado de la modelo Samantha Batallanos, quien la tildó de “ser oscuro y despreciable” por acusar a su padre de violento.

Todo se dio cuando la popular ‘Urraca’ se animó a contar una anécdota que pocos conocían, pues le recordó, fiel a su estilo, que la joven modelo quiso ser su amiga y que la recibió en su casa por haber sido “acompañante” de su exproductor.

Esta confesión se dio a raíz de que el padre de Samantha Batallanos agrediera físicamente a Nataly Julca, la reportera de “Magaly TV, La Firme”. “Enviamos a Nathaly Julca a pasar por médico legista y mañana irá a poner la denuncia con la Policía”, expresó la presentadora de ATV, luego rechazar el mal momento que atravesaron sus dos trabajadores.

Magaly revela que Ney presentó a Samantha Batallanos del brazo

Luego del comunicado que compartió Samantha Batallanos, en donde arremetió contra Magaly Medina, señalando que desde pequeña solo “sentía lástima” por la conductora; la periodista no se quedó callada y contó que la modelo visitó su hogar junto a su exproductor.

“Mi amigo Ney Guerrero te llevó pese a ser reacia a eso, cuando estaba soltero (Ney Guerrero) te llevó a mi casa del brazo. Es mi amigo, y a mis amigos que vengan con quien se les de su gana, pero de ahí a que sean mis amistades es otra cosa”, comenzó contando.

“Ahora dice que me inspiró lastima. Me decía hasta ‘Maga’, y yo cuando le habría dado autorización para que me diga así, todo porque había sido amiga de mi amigo Ney Guerrero”, agregó fuerte y claro.

