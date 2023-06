Magaly Medina decidió responder a las duras criticas de Samantha Batallanos, quien tildó de ‘ser oscuro y despreciable’ a la conductora de televisión a través de sus redes sociales. Sin embargo, la popular ‘Urraca’ le recordó entre burlas que antes fueron amigas e incluso recibió a la modelo en su casa.

Samantha Batallanos y su padre están en medio de la polémica luego de que este último agrediera físicamente a Nataly Julca reportera del programa Magaly Medina. Además, la periodista de espectáculos indicó que la agraviada pasó el médico legista y habrían presentado una denuncia formal contra el progenitor de Batallanos.

Magaly Medina revela que Ney Guerreo le presentó a Samantha Batallanos

Como se sabe, Samantha Batallanos despotricó contra Magaly Medina e indicó que desde que era una niña solo sentía lástima por la conductora de espectáculos. Sin embargo, parece que esos sentimientos se le olvidaron cuando visitaba a la ‘Urraca’ en su casa junto a Ney Guerrero. Además, de presentarse en su programa en varias oportunidades pese a que lo criticó en su comunicado.

“ Te paseas con mi programa hace mucho tiempo. Quedaste con mi reportero hacer un video de tu negocio de lencería. A nosotros nos interesa dos pepinos con lencería pero a la gente le gusta. ¿Y ahora decir que nosotros calumniamos? Estuvo acá cuando terminó con Alex Blas, luego cuando tenía una denuncia de un tipo que la estaba acosando y nadie le hacía caso e hizo la denuncia pública ”, señaló Magaly.

La conductora de espectáculos reveló como conoció a la Miss Grand Perú 2020 y no por su habilidades en el modelaje, sino por intermedio de su ex productor Ney Guerrero. Además, señaló que la modelo le habría escrito por Instagram de la manera insistente.

“ ¿Ah si? Lástima te inspiró que me escribieras por Instagram después que mi amigo Ney Guerrero te llevó a mi casa, a pesar que yo estuve reacia, cuando era soltero te llevó a mi casa del brazo. Es mi amigo y ellos que vengan con quién les de su gana. Son mis amigos pero que ellas sean mis amigas es otra cosa ”, agregó

“ Y hasta me decía Maga, ¿yo cuando le di autorización para que me diga Maga? Todo porque Ney Guerrero un día la llevó a mi casa. Un día me obligó que la siga en su Instagram y ya la bloqueé por cierto ”, finalizó.





