Samantha Batallanos está en medio de la polémica luego de que su padre agrediera físicamente a una reportera de ‘Magaly TV La Firme’. Lejos de rechazar el accionar de su progenitor la modelo compartió un comunicado en el que critica duramente a la Magaly Medina y su programa. Sin embargo, una ‘ratuja’ de Instarandula le recordó las fiestas a las que asistió en casa de la ‘Urraca’.

La también pareja de Jonnathan Maicelo, despotricó contra Magaly Medina a través de sus historias de Instagram, en donde indicó sentir lástima por conductora de televisión y a quién tildó de ‘ser oscuro’ que violó su privacidad en diferentes oportunidades.

¿Samantha Batallanos iba a fiestas en casa de Magaly?

Una de las ‘ratujas’ de Instarandula compartió con el popular periodistas de espectáculos, Samuel Suárez, unas imágenes en las que se ve a Samantha Batallanos sonriente junto a Magaly Medina en la casa de la periodista. Además, la propia ‘Urraca’ etiquetaba en sus historias a la cuenta oficial de la modelo que se luce acompañada de Ney Guerrero.

“ Y la Samantha Batallanos por qué ahora se rasga las vestiduras y dice que la Magaly es un ser negativo, un ser oscuro, despreciable que desde niña siempre tuvo lástima por ella. ¿Po qué no tenía esos mismos pensamientos cuando paraba sentada los fines de semana cuando Magaly hacia fiestas en su casa? Porque en las historias que hacía Magaly ella siempre aparecía del brazo de Ney Guerrero como arribista que era, así que no se me venga a hacer la despeinada”, es la opinión de la ‘ratuja ’ de Instarandula.

