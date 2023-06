Magaly Medina reveló cuál fue el verdadero motivo por el que el programa ‘Mujeres de la Pm’ salió del aire hace tan solo unos días. La popular ‘Urraca’ cuestionó las explicaciones de las conductoras del show tras el fin de su espació televisivo en América Televisión.

‘Mujeres de la PM’ el programa conducido por destacadas figuras de la televisión como Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribes y Almendra Gomelsky , salió de manera oficial de la programación de América Televisión tras 16 ediciones, así lo anunciaron en el programa ‘Mande Quien Mande’ hace algunos días.

Magaly Medina crítica a las ‘Mujeres de la PM’

Como se recuerda, las “Mujeres de la PM” anunciaron que su tiempo en pantalla había terminado, y es que según la conductoras el programa se habría pactado finalizar con el espacio tras 16 ediciones. Sin embargo, para Magaly Medina esa no sería la verdad, pues considero que el trabajo conjunto de las artistas no funciono.

“ Todas pueden ser muy buenas actrices, excelentes algunas de ellas, pero juntas haciendo un programa no la han chuntado. Katia Condos es una gran actriz, Gianella Neyra también lo es, Rebeca Escribens es súper simpatica, agradable; Almendra fue dalina, pero no han funcionado ”, explicó la ‘Urraca’

Además, recordó cuando ATV rechazó el programa porque habría considerado que el formato no funciona. “ Acá no les aceptaron, porque ese programa nunca ha sido exitoso. No sé qué tiene ellas que juntas no funcionan. Cuando algo funciona no se toca ”, agregó.

