Tilsa Lozano aún sigue disfrutando de la ‘luna de miel’ con Jackson Mora, pese a que se quedaron en Lima. La modelo anunció que alista un viaje a Europa con su flamante esposo y sus hijos.

“La luna de miel no va a ser este año porque tengo bastantes eventos ya cerrados en Lima, vamos a esperar que termine ‘El Gran Show’, los eventos ya programados, quizá nos damos una escapadita acá cerquita a Miami unos 4 días, y ya el otro año nos vamos a Europa”, explicó.

Y mientras eso ocurre, la exvengadora volvió a mandar otra indirecta a Magaly Medina, quien criticó su boda ‘misia’ y llamó ‘tacaño’ a Jackson Mora por no gastar más dinero en el matrimonio.

“Gasta lo que quieras y lo que puedas, el amor no se mide en dólares. Los que te aman serán felices con lo que hagas y los que no te quieren rajarán, así gastes un millón de dólares. Invita solo a quienes de verdad disfruten de verlos felices” , comentó en una historia en Isntagram.

Donde vivirán Tilsa Lozano y Jackson Mora después de casarse

La expareja de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas reveló dónde vive con Jackson Mora tras su matrimonio:

“Seguimos viviendo en Punta Hermosa, pero en una casa más grande”, comentó.

Por qué se enamoró Tilsa Lozano de Jackson

Tilsa Lozano le contó a sus seguidores de Instagram por qué se enamoró de Jackson Mora:

“Cómo me mira, me cuida, me protege, lo trabajador que es, luchador, el corazón que tiene. Que nunca se da por vencido, cómo salió adelante solo, su historia de vida, sus valores y la hermosa proyección que tiene para nosotros juntos como familia”.

TE PUEDE INTERESAR