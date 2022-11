Magdyel Ugaz, la popular ‘Teresita’, regresó a las grabaciones de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, luego de someterse a una operación de endometriosis hace 15 días, a fin de evitar riesgos como perder el útero o quedar infértil.

“La operación es una de las ultimas instancias cuando los dolores y la calidad de vida se desgasta” , comentó a ‘América HOY’

La actriz contó que confundió esta enfermedad con fuertes cólicos menstruales, por lo que decidió ignorar los síntomas.

“Esta enfermedad demoró en mi caso 8 años en ser diagnosticada. Los dolores menstruales o las menstruaciones fuera de tu ciclo se han normalizado, y lo doloroso que es para tu viuda no poder pararte, no hacer tu trabajo... yo he vivido con estos dolores años y años ”, sostuvo.

Contó que, incluso, soportaba los fuertes dolores en los set de grabación, cuando iba a trabajar.

“Yo, mientras grababa las escenas, tenía dolores y la barriga se me hinchaba como una pelota, no solo me cambiaba físicamente el cuerpo, sino el estado de ánimo, sentir que me movilizaba hormonalmente, que me ponía triste, esta enfermedad te mueve hormonalmente”.

TE PUEDE INTERESAR