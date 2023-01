Giuliana Rengifo vuelve con fuerza a los escándalos este 2023. Esta vez, la cumbiambera fue captada subiendo al ‘camionetón’ de quien sería su nuevo galán. ¿Acaso otro notario llegó a su vida?

Las imágenes fueron difundidas el 3 de enero por el portal Instarándula, donde la cantante aparece con ropa de gimnasio y se sube al vehículo color negro. Horas después, Rengifo confirmó que se trataría de su nuevo ‘saliente’.

“¿El del camionetón es notario?” , le preguntó una chismosa usuaria en Instagram y la cumbiambera aclaró: “Chuchú con notarios, mi corazón. Igual Dios dispone de nuestras vidas”.

En otro momento le preguntaron si su nuevo galán está separado, pues como se sabe, ella ha sido vinculada a hombres que tienen pareja.

“Siempre los que me han pretendido son hombres solos y sin compromiso. ¿Por qué se dejan engañar por gente tan mala entraña?”, dijo tajantemente la exsaliente del notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“¿Por qué siempre te vinculan con hombres comprometidos?” , le preguntaron por Instagram, a lo que la cumbiambera sostuvo: “Tengo 39 años y nunca me han gustado los hombres comprometidos, Me casé y me comprometí después con 2 grandes hombres y padres de mis hijas, no se dejen engañar por odio”.

Por qué no oficializan a Giuliana Rengifo

‘¿Por qué los hombres que salen con Giuliana Rengifo no la oficializan?’ Es una de las tantas preguntas que se hacen los usuarios en redes sociales.

La cantante no se intimidó y respondió con todo: “yo no necesito que nadie me oficializa, eso no te hace más mujer ni menos mujer. Casarte tampoco te hace más mujer ni menos mujer... No sé que tienen las personas en su cabeza. Eso les pasa por ver mucha TV basura, mucha porquería, lean libros”.

Video: Instarándula - Instagram Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo en camioneta con nuevo galán

TE PUEDE INTERESAR