Valentina Carmona, la hija de Tula Rodríguez, se encuentra de vacaciones en Estados Unidos con toda su familia, país al que viajaron para celebrar las fiestas de fin de año.

La adolescente de 14 años publicó un video en TikTok donde muestra todas las zapatillas y ropa de marca que le compró la conductora de televisión durante su estadía en Miami.

“Quería hacer un ‘haul’ de las cosas que me he estado comprando todo este tiempo que he estado acá. La mayoría son zapatos y cosas de invierno, las de invierno es porque no sabíamos que iba a hacer tanto frio” , comentó la hija del fallecido Javier Carmona.

La estudiante mostró todos los productos que ha comprado recientemente: dos pares de zapatillas marca ‘Adidas’, un par de zapatillas ‘Converse’ y tres pares de zapatillas marca ‘Nike’.

Además, mostró la mochila que adquirió, y los labiales de la marca Dior que está usando.

Valentina Carmona responde a críticas y revela que trabaja con Tula Rodríguez

Y antes de que la critiquen, Valentina Carmona Rodríguez hizo una importante aclaración: “Solo para que sepan, yo muestro todo por la emoción de comprar y me dan ganas de mostrárselos a todo el mundo, es por eso, no es porque quiera presumir las cosas que tengo”.

Asimismo, la adolescente confirmó que trabaja con Tula Rodríguez en redes sociales, así que las zapatillas y ropa que le compra es una especie de ‘remuneración’.

“Otra cosa, yo trabajo con mi mamá así que es ‘un pago que ella me da’ y también porque no desaprobé ningún curso”, sentenció.

