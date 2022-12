Este 27 de diciembre de 2022, la exconductora de televisión Tula Rodríguez y su hija, Valentina Carmona, visitaron los parques de Walt Disney World. Además, recordaron que su primera visita a este lugar fue al lado del exgerente de Frecuencia Latina, Javier Carmona.

“En Disney, pero muriéndonos de frío. En camino al parque nos hemos tenido que comprar ropa invernal porque no saben el frío que hay, ahí les voy a ir contando. Yo me vine a Estados Unidos en short, en falda, en tops, miren... zapatillas, todo me he tenido que comprar. Qué terrible el frío que está haciendo aquí, pero bueno, que nada nos pare nuestro día”, contó Tula Rodríguez.

“Ya llegamos, ya vamos a entrar, un familiar va a alquilar una sillita para su hija, estamos esperando. Hay solcito, pero hace frío, pensamos que la temperatura iba a estar, por lo menos estar un poquito más baja, pero estamos bien”, acotó.

Por su parte, Valentina contó que su mamá tenía tres chompas para abrigarse: “y adentro tengo algo de manga corta, un calentador de 3/4, frío, frío, Estados Unidos está frío, pero felices”, comentó la exconductora de En boca de todos.

Al ingresar al parque, Tula Rodríguez recordó que visitaron ese lugar con su exesposo Javier Carmona: “Estábamos recordando algunas fotos que hemos venido acá con tu papá ¿no? Lindas, ella chiquitita, así que ahí les voy a mostrar el antes y por supuesto el ahora... vengo con esta princesita, pero con papá en el corazón, obviamente”.

Foto: Instagram @tulaperu

Fuente: Instagram @tulaperu

TE PUEDE INTERESAR