No quiere seguir sus pasos. Tula Rodríguez, conductora de TV y exvedette, habló sobre el futuro profesional de su hija Valentina Carmona, quien en noviembre de este año cumplió 14 añitos.

En una entrevista con Infobae, la presentadora del fenecido programa “En boca de todos” contó que su primogénita desea estudiar la carrera de Derecho o Medicina Veterinaria.

¿Qué carrera quiere estudiar la hija de Tula Rodríguez?

“Ella está entre ser veterinaria o abogada. A ella le da de variar, le encantan los animales, pero si en la ruta quiere cambiar, normal. Ella va a ser lo que quiera ser. No creo que quiera incursionar en la televisión, pero si fuera y a ella le hace feliz, será. Lo que ella quiera ser, aquí estoy para apoyarla”, reveló Tula Rodríguez.

La exesposa de Javier Carmona también se refirió a las burlas y críticas que recibe su pequeña en redes sociales por su físico.

“ Valentina ya tiene 14 años y yo siempre le digo que no conteste, pero ella me dice ‘yo lo quiero hacer’. Entonces, yo no la puedo limitar tanto. En todo caso, respeto y ella tiene toda la libertad para responder. Lo único que quiero es que ella sea una chica tranquila, feliz y que disfrute lo que hace. Las críticas están detrás de un teclado y así es muy fácil juzgar. Yo estoy formando a una niña educada y que quiere ser profesional. Lo demás, no tiene por qué quitarnos el sueño” , agregó.