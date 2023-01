Una vez más y para iniciar el año, Giuliana Rengifo es vinculada a un nuevo galán, ya que fue grabada subiendo a una lujosa camioneta, despertando la curiosidad de Samuel Suárez, quien no dudó en ir directo a la yugular y preguntarle por el chisme.

“Temprano intenté ver si me ligaba sacarle el chisme a Giuliana sobre su paseo en el Camionetón, pero me respondió ‘jajaja’”, de esta forma, el conductor de ‘Instarandula’, mostró con una captura de pantalla la corta conversación que tuvo con la enemiga de Magaly Medina.

De las risas como respuesta de Giuliana Rengifo, Samuel Suárez pudo desprender que de ser un amigo o familiar, el dueño de la camioneta, no habría tenido problemas en decirlo: “Si hubiera sido un familiar o amigo me hubiera contado con naturalidad, pero esa risita sospechosa me late a nuevo galán”.

La conversación de Giuliana y Samuel | Imagen compuesta 'Ojo'

