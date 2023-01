La verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Los constantes viajes a Dubai de Rosángela Espinoza, hicieron creer a muchos que la ‘combatiente’, tendría un benefactor que le estaría cumpliendo sus gustos y luego de tantas bromas entre ella y Samuel Suárez, la modelo por fin da una pista.

“Nooooo jajaja al fin nos suelta la primera pista del galán árabe, pero debe ser tan feo que no lo hace público”, de esta forma, Samuel Suárez presentó la foto de Rosángela con su nuevo amigo árabe, sin embargo, el conductor de ‘Instarandula’, no pudo evitar rajar del nuevo galán.

Samuel no tiene apuro y le dio tiempo a Rosángela para que pida permisos y que consiga lo necesario para mostrar al nuevo galán de la ‘chica selfie’: “Tú no te preocupes Rosángela con confianza pide permiso para la fotito y cuando estés lista nos mandas la foto”, además afirmó que no importa si es guapo o no, siempre y cuando sea bueno con los seguidores de ‘Instarandula’: “No importa, mientras se porte con un par de camellos a las ratujas, aquí lo vamos a querer”.

El raje de Samuel Suárez | Imagen compuesta 'Ojo'

