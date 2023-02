Andrea Llosa ha sido acusada por una mujer de ‘armar’ los casos que presenta en su programa de ATV. Y aunque la periodista ha negado tales señalamientos, la usuaria de TikTok insiste en que la llevaron con “mentiras” y le prometieron una ayuda que nunca llegó.

“Ellos me llamaron, vinieron a mi casa, me ofrecieron apoyo. Como yo estaba cansada de tantos problemas, yo acepté ir allí. Cuando llego a Lima, me dicen ‘tienes que firmar acá, rápido, Andrea te esta esperando’. Yo no he leído el contenido. Luego un chico me dice ‘así vas a decir, así vas a hablar’. Yo dije cómo voy a decir esas cosas, esas cosas no han pasado. Y me responde ‘Yo voy a estar al frente tuyo, con mi pizarra, tú lees y hablas ”, reveló la mujer identificada como Teodora Jiménez.

La denunciante acudió al set de ‘Andrea’ el pasado 17 febrero de 2022. Ella quedó en evidencia cuando se descubrió que fue infiel a su esposo y tuvo un amorío con su cuñado, pareja de su hermana. Además, con la prueba de ADN que hizo el programa, quedó demostrado que su hijo fue producto de la infidelidad.

Por qué esta mujer denuncia a programa Andrea Llosa

Esta mujer reveló que, tras presentarse en en el programa de Andrea Llosa, la producción le ofreció ayudarla con su hijo tras la prueba de paternidad que le hicieron.

Según dijo Teodora Jiménez, le prometieron hacer los trámites para que el verdadero padre de su hijo firme al menor.

“La ayuda es que ellos prometieron, si yo contaba mi problemas a ellos, me ayudarían a hacer los documentos de mi hijo para que sea reconocido por su verdadero padre, eso es la ayuda que se comprometieron. El abogado dijo ' yo le voy a ayudar’, pero nada. Por eso, cómo se les puede llamar, si no es mentira, si no es engaño... yo creo que cuando uno habla, cuando uno se compromete hay que cumplir”, dijo la mujer.

“Te llevan con mentiras, al final terminas hablando lo que a ellos les da la gana. Yo confié en ellos, deposité toda mi confianza, por eso yo le llamo engaño porque hasta ahora no me dan solución. Cuando trato de comunicarme con el número del programa, me dicen ‘no estamos atendiendo provincias’”.

