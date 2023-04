El Grupo 5 es una de las agrupaciones musicales más populares e icónicas del país y a lo largo de su carrera artística y su gran éxito el grupo de Cumbia se ha convertido en parte de la cultura popular del país. Actualmente la agrupación viene celebrando su 50 aniversario con una serie de presentaciones en el Estadio San Marcos, pero sin la presencia de su querido fundador: Elmer Yaipén, que fue conocido en como el “Faraón de la Cumbia”.

Los músicos e integrantes de la agrupación no pudieron contener las lágrimas al recordar a su padre y fundador, quien falleció en 1999. “Una bulla para Elmer Yaipén, el fundador del GRUPO 5. Manos arriba, hasta el cielos señores (...) Lo ensayamos tantas veces para ser más fuertes, para que no pase, para no llorar, pero es tan emocionante cantar con mi padre”, mencionó Christian Yaipén, hijo, vocalista y actual líder del Grupo 5.





¿Quien fue Elmer Yaipén?

El fundador de la mítica agrupación de Cumbia, Elmer Yaipén Uypán, creó al Grupo 5 el 31 de enero de 1973, en Monsefú Chiclayo junto a sus hermanos Jorge Walter, Javier y Víctor Yaipén .

Para sorpresa de muchos el primer género musical que interpretaron fue una balada que les dió la fama que tanto anhelaban, el nombre de su primer gran éxito fue “No pongas ese disco” y con el apoyo del público de su lado decidieron aventurarse en otro estilo y decidieron aventurarse en la Cumbia. El “Faraón de la Cumbia” había nacido.





¿Cómo falleció Elmer Yaipén?

Tras una larga carrera de éxito sin precedentes y haber cautivado al Perú y a Sudamérica con sus pegajosas letras, un fatídico 9 de noviembre de 1999 el músico falleció víctima de una accidente de tránsito.

La carrera artística de Elmer Yaipén terminó súbitamente cuando el artista regresaba a Monsefú luego de terminar una presentación en San Antonio. Un cambió de cemento colisionó contra el auto que trasladaba al Faraón, quien murió a la edad de 45 años, en el vehículo se encontraba su hijo menor Elmer “Chicos” Yaipén quien logró sobrevivir.





El reinició del Grupo 5

Con el lamentable fallecimiento de su fundador, el Grupo 5 decidió disolverse. Walter y Javier decidieron abandonar la agrupación y formar su propia orquesta musical “Los Hermanos Yaipén”, por su parte el cofundador de la orquesta, Víctor Yaipén, se retiró anteriormente, por lo que la responsabilidad de continuar con el legado de su padre recayó en Elmer “Chico” Yaipén.

Actualmente el líder del Grupo 5 es Christian Yaipén, quien estudió en la prestigiosa Universidad de Música de Berklee. La popular banda siguió con el legado de su padre y hace bailar aún al Perú entero.





