El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló su deseo más profundo de ser padre, incluso, comentó que este sueño lo tiene desde que era futbolista. Con sus declaraciones sobre convertirse en papito, los rumores sobre su supuesta relación con Alejandra Baigorria se han hecho más fuerte debido a que la chica reality congeló sus óvulos para ser madre más adelante.

“Hace mucho tiempo quiero ser papá, desde que jugaba (...) Espero que pronto pueda tener una suegra”, dijo al diario Trome. A pesar de que no tiene pareja y su supuesta vinculación con Alejandra Baigorria, Forsyth está a la espera de “la candidata perfecta”.

Con respecto a que, si tenía pareja, George Forsyth comentó que “su esposa es La Victoria” y está enfocado al 100% con su trabajo.

“Me quieren hacer daño mafias a las que no les gustan los cambios que hemos hecho. Tengo la tranquilidad de que no van a atentar contra un hijo mío”, comentó.

Hace pocos días Alejandra Baigorria explicó que durante la operación lograron extraerle 16 óvulos: “Gracias a Dios con toda la estimulación de las hormonas y el tratamiento que llevé durante semanas, y un chip también que me pusieron, pudieron extraer 17 óvulos de los cuales 16 pudieron ser congelados. O sea, fue mejor de lo que esperaba”.

