Antes de acudir a la Fiscalía, donde estaba citado, Piero Corvetto presentó ayer su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó de inmediato, mientras continúan las investigaciones en su contra.

Ello se da mientras al 94.030 % de actas contabilizadas por la Onpe, Roberto Sánchez tenía 15,112 más votos que Rafael López Aliaga, en la disputa por quién pasa a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Fujimori aplaudió la salida de Corvetto, medida que solicitaba igual que López Aliaga. Fue Corvetto jefe de la Onpe del 31 de agosto de 2020 al 21 de abril de 2026. De inmediato, el gerente general Bernardo Pachas asumió la jefatura de la Onpe.

Carta

En su carta de renuncia, Corvetto indicó que los “inconvenientes” detectados en el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana afectaron el desarrollo del proceso y que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta electoral en un contexto de mayor confianza ciudadana.

Aceptó que los problemas operativos durante la jornada electoral constituyen una situación que le impide seguir en el cargo.

Corvetto advirtió que existen aspectos dentro de la organización de los comicios de primera vuelta que deben ser esclarecidos mediante una investigación exhaustiva e imparcial, ya que, enfatizó, existen interrogantes que no han podido ser explicadas dentro de la cadena logística electoral.

Continúa

El constitucionalista Natale Amprimo explicó que, aceptada la renuncia del funcionario, la Junta continuará con su investigación en curso por las irregularidades en el proceso electoral.

Tras renunciar, Corvetto se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, donde entregó su pasaporte y ofreció su colaboración en las investigaciones vigentes.

Eso mientras la Fiscalía, que lo somete a investigación preliminar, evalúa si solicita al Poder Judicial la detención preliminar de Corvetto, medida solicitada por la Policía.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló en Exitosa que en las próximas horas se podría estar solicitando la detención preliminar y no descartó que los funcionarios de la Onpe, en el marco las Elecciones Generales 2026, sean imputados penalmente por conocer de los inconvenientes en los comicios y no hacer nada ante ellos.

Sucesor

La conducción de la Onpe, como jefe interino, recayó desde ayer mismo en su máxima autoridad administrativa, su gerente general, Bernardo Pachas, informó la entidad.

La Onpe confirmó a Pachas y que las Elecciones Generales 2026 continúan su normal marcha, al “no haberse interrumpido ni se interrumpirán” el procesamiento y la contabilización de actas, y los preparativos de la segunda vuelta electoral.

La Junta Nacional de Justicia tiene hasta 45 días para nombrar al nuevo jefe titular de la Onpe.