Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran en saliditas hace algunos meses. Sin embargo, recordemos que el chico reality mantuvo hace algún tiempo una relación sentimental con Macarena Vélez, y su compañero Rafael Cardozo no demoró en recordárselo.

Todo ocurrió en la última edición de “Esto es guerra”, cuando ambos competidores se enfrentaron en la guerra de hip hop.

“Oye Said, algo te detallo, antes que rapees con esto te callo. Tú estás con Ale, eso me da pena, dile que extrañas a tu ex Macarena”, precisó.

Al escuchar esto, todos los presentes en el set de EEG se quedaron boquiabiertos.

