Rafael López Aliaga fue entrevistado por Mar Mounier, más conocida como “El Hígado de Marita”. Y es que el candidato a la presidencia no dudó en seguir arremetiendo contra la periodista Juliana Oxenford.

El ingeniero industrial afirmó que la conductora era la responsable de los muertos causados por la segunda ola del coronavirus. “Esta señora tiene la culpa de todos los muertos de hace un mes, era abrir el New York Times, me van a sobrar vacunas”, dice el candidato.

En ese sentido, el líder de Renovación Popular no tuvo reparo en tildar con fuertes calificativos a la conductora de ATV.

“Es una sicaria periodística. Me revelo porque hay muertos de por medio. Me he quedado corto, voy a decirle asesina”, señaló.

