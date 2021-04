¡Fuertes declaraciones! Francesca Corbetto, esposa del candidato a la presidencia, Rafael Santos, no se quedó callada y contó detalles inéditos de su matrimonio con el empresario.

Todo sucedió en un informe que emitió el programa de Magaly Medina, quien fue a visitar la casa del exalcalde de Pueblo Libre.

“Este ha sido terrible, no sabes, te mueres... He tenido que sacar las garras”, confesó la Francesa en la entrevista con la ‘Urraca’ para el nuevo segmento de su programa ‘Magaly in the Jaus’.

En ese sentido, aseguró que su esposo se ha portado bien durante su matrimonio, pero que en sus épocas de novios, cuando ella vivía en Chincha, él era ‘terrible’.

“Yo solo venía los fines de semana. Solo había forma de que tus amigas te llamaran por teléfono y te digan ‘oye lo he visto’ y yo le decía ‘oye te han visto’ y él me decía ‘no, imposible, tus amigas son unas mentirosas”, mencionó entre risas.

“Solo me acuerdo, que hasta ahora me duele ah... Cada vez que yo venía de Chincha me decía: ‘lo que más me gusta de ti es que vives en Chincha’ ¿Lo puedes creer?”, agregó.

