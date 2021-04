Rafael Santos sorprendió al al abrirle las puertas de su casa a la conductora de espectáculos Magaly Medina y brindarle una entrevista totalmente diferente y picante. El candidato estuvo acompañado de su esposa y del líder de Patria Segura, Renzo Reggiardo.

Durante la secuencia ‘Magaly in the house’ de su programa ‘Magaly Tv, la firme’, la popular ‘Urraca’ preparaba una bebida en la cocina del Rafael Santos, y es ahí donde Renzo Reggiardo aprovechó en decirle: “Para el notario”, en una clara alusión a la expareja de la periodista.

La pelirroja no pudo contener la risa y soltó varias carcajadas. “Sin cachita oye”, le contestó a Reggiardo.

Cabe indicar que hace unos días, Magaly Medina decidió tomarse unos minutos de su programa para volver a referirse al término de su matrimonio con Alfredo Zambrano. Y es que la conductora mencionó que todo lo que mostró en sus redes sociales con su aún esposo fue “muy real y espontáneo”.

“Todo lo que ustedes vieron en mis redes sociales, porque abrí las puertas de mi cada y mi vida personal, porque me provocó... No tengo por qué fingir, lo que ustedes vieron era espontáneo. Mi esposo tampoco es actor, ahí no se montaba una ficción. Las miradas, besos, abrazos, el amor, todo lo que ustedes vieron era totalmente real, nada impostado”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Inicios de Rosángela Espinoza en la televisión

TE PUEDE INTERESAR