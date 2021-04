Rafael Santos, candidato presidencial del partido Patria Segura, negó todo tipo de vínculo con el también candidato, Rafael López Aliaga.

El aspirante a la presidencia de la Nación se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su performance durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“No tengo nada que ver con el señor Aliaga”, aseveró en RPP, tras las críticas de Julio Guzmán quién afirmó que Santos es el ‘chaleco’ de Rafael López Aliaga.

“Yo no he denigrado a nadie, he hecho una denuncia. He hablado con la voz del pueblo, porque parece que acá hay dos realidades: la de los medios de comunicación y del Gobierno y la realidad que vive el pueblo”, añadió.

Asimismo, el líder de Patria Segura, lamentó la poca exposición que ha tenido en los medios de comunicación. “No es que (la gente) no me respalde, no me conoce. No he tenido la exposición que otros candidatos han tenido, como el señor Julio Guzmán, que tiene el mismo porcentaje que yo y, lamentablemente, a él le han dado todas las cámaras”, concluyó.

