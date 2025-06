Cada vez más artistas del género urbano están usando entrevistas para contar algo que antes pocos compartían: cómo fue el camino real antes de la fama. Ya no solo hablan del presente, de sus giras o nuevos discos; ahora también abren el corazón para hablar de lo difícil que fue llegar, y de todos los obstáculos que tuvieron que vencer para convertirse en superestrellas.

Una de las entrevistas que más ha conectado con la gente recientemente fue la de Rauw Alejandro en Trap House Latino. En ella, el artista recuerda sus días de incertidumbre, cuando nadie apostaba por él, “cuando uno viene de abajo, tiene que luchar el doble. Yo no tenía disquera, ni equipo, ni presupuesto… solo fe, disciplina y las ganas de hacer que el mundo escuchara mi música. No me importaba si tenía que grabar en una esquina o en un estudio prestado, lo importante era soltar lo que tenía por dentro.”

Esa crudeza, esa forma honesta de contar las cosas, está haciendo que el público conecte más que nunca. Y gran parte de esa narrativa está saliendo a la luz gracias al trabajo que viene haciendo Trap House Latino desde hace años. Las redes están llenas de clips rescatados por la plataforma, con entrevistas a figuras como Myke Towers, Eladio Carrión y el propio Rauw, hablando de sus inicios con total franqueza. Son videos grabados hace años en residenciales, en estudios caseros o incluso en la calle, que hoy se están viralizando en TikTok, Instagram y YouTube. No por su calidad de producción, sino por la fuerza de lo que dicen.

Trap House Latino, fundada en 2015 en Puerto Rico por Joan Antonio González Marrero (Joantony), fue una de las primeras plataformas en apostarle al trap latino cuando aún era un movimiento emergente. Desde entonces ha acumulado más de 130 episodios de podcast, series como En El Barrio Hay Talento y El Fogón, y documentales junto a Anuel AA, Arcángel y Myke Towers. Su archivo se ha convertido en una pieza clave para entender el desarrollo del género en Latinoamérica.

Y en su décimo aniversario, THL no solo celebra su historia con nuevos proyectos audiovisuales, sino también con una campaña solidaria en Perú, donde entregarán frazadas, ropa, víveres y juguetes a niños en situación vulnerable.

El éxito de estas entrevistas demuestra algo clave: el público ya no solo quiere ver al artista en lo alto del escenario, también quiere entender cómo llegó hasta ahí. Y cuando hablan sin filtro, como lo hizo Rauw, la conexión es mucho más profunda.

