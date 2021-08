El programa “Estás en todas” entrevistó este sábado 28 de agosto del 2021 a los actores de “De vuelta al barrio”, Santiago Suárez y Raysa Ortiz, quienes realizaron un reto para demostrar cuánto se conocen.

La pareja contestó varias preguntas pero uno de los momentos emotivos llegó cuando les preguntaron sobre el mayor recto actoral que habían enfrentado.

Mientras Santiago Suárez contó que para él fue su participación en “Asu mare”, Raysa Ortiz reveló que pronto se estrenará una película producida por Enchufe TV en la que actúa.

“Es la experiencia más grande que he podido hacer porque es mi primera película y la grabé en el extranjero (...) hice un casting súper fuerte porque fueron bastantes filtros. Me pareció un gran proyecto”, explicó la actriz.

Por su parte, Santiago Suárez se mostró orgulloso de su pareja: “Muy feliz, me sentí identificado, vi su felicidad, tanto tiempo que se ha esforzado desde que inició “De vuelta al barrio””.

Raysa Ortiz también contó que su pareja la apoyó durante este proyecto: “Agradecida totalmente con Santiago porque él me apoyó desde un principio, me ayudó en todo, me llamaba siempre, me decía ‘tú lo vas a lograr’”.

Fuente: Instagram Santiago Suárez | América TV

