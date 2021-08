La conductora de televisión, Rebeca Escribens, sorprendió a todos con su aparición en el programa “Estás en todas”, en reemplazo de Natalie Vértiz, quien hace algunos días dio a luz a su segundo hijo con Yaco Eskenazi.

La sorpresa de la mañana llegó cuando ‘Choca’ Mandros presentó el programa solo, pidiendo que Rebeca Escribens aparezca en escena. Al ser captada por la cámara, la presentadora fue vista en pijama y con un vaso de café en la mano.

“La señora Rebeca Escribens me dijo que iba a acompañarme así como yo la acompaño en “América Espectáculos”, pero, señor productor, ¿dónde está? Estamos esperando, usted lo prometió, tenemos dos horas para que llegue a Pachacamac”, dijo Jaime Mandros al iniciar el programa.

“Yo te dije que iba a venir, no te dije como... Mira, si no leo (la pauta) de lunes a viernes, los sábados no leo ni pienso. A esta hora estoy en mi quinto sueño”, respondió Rebeca Escribens.

null null

Asimismo, la conductora de “América Espectáculos” bromeó con su compañero de conducción y reveló que tanto ‘Choca’ Mandros como Natalie Vértiz utilizan un audífono para que les “soplen lo que tienen que decir”.

“Les voy a enseñar algo a todos, esto es un audífono, se le llama in ear, que utilizan ‘Choca’, Natalie y todos los que pasan por acá para que les soplen, para que les cuenten todo lo que tienen que decir. Nada sale de su cerebro”, señaló Escribens.

