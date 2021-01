¡Fuertes declaraciones! Verónica Linares utilizó los minutos finales de su noticiero para aconsejar a los ciudadanos a que le den un buen uso a la mascarilla, debido al incremento de contagios por COVID-19 en nuestro país.

“Utilicen bien la mascarilla, así se pone (...) A mi me da miedo decirles en la calle porque me gritan. La otra ves me dijeron que era tomba”, manifestó la periodista.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que Rebeca Escribens también se sumó a estas recomendaciones e incluso comentó de manera muy divertida y fiel a su estilo, una anécdota que vivió junto a su esposo.

“Y todos me miran porque tenemos que ponernos bien la mascarilla. Soy tomba pues, cuántas peleas me he ganado. Cuántas veces mi marido me ha sacado de la comisaría por estar metiéndome en líos ajenos”, expresó la conductora de ‘América Espectáculos’.

Rebeca Escribens sobre el uso de la mascarilla - Ojo

