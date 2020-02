La conocida conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, no tuvo reparos en contar su experiencia de vida y de lucha, tras convertirse en madre a los 17 años de edad.

Y es que a través de un vídeo compartido por su compañera y amiga, Verónica Linares, en su cuenta de Instagram, Rebeca contó a qué se dedicó para poder sacar adelante a su hijo.

“Yo cuando salí del colegio tenía 17 años, ya tenía a mi bebé, y obviamente tenía que empezar a estudiar y trabajar a la vez. Entonces repartí tarjetitas 'se maquilla y se peina a domicilio’ y las repartí en cuatro colegios del Callao y me llamaron como 17 chicas para hacer maquillaje de promoción. Tú no me preguntes cómo pero yo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche maquillé a 17 chicas en diferentes puntos de Lima” contó la popular ‘Doña Rebe’.

Asimismo, la popular conductora también contó que se hizo de una amplia cartera de clientes, sin embargo, tiempo después decidió retirarse del rubro de la belleza y dedicarse plenamente a su carrera en televisión.





