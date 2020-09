La conductora de “América Espectáculos” Rebeca Escribens saludó por televisión a su esposo por cumplir 50 años de edad y aunque aseguró que no le gusta hacer este tipo de demostraciones en vivo, indicó que es una fecha especial.

“Hoy cumple 50 añazos. Mi rey te amo con todo. Aquí no se trata de aguantar a nadie, sino de respetar los mundos ajenos, aprender a convivir con todas sus diferencias. Te amo con toda mi vida. Yo lo hago por interno (enviarle saludos), pero hoy es un día especial y decidió hacerlo en público”, dijo Rebeca Escribens al inicio de su segmento en América Noticias.

Pero fiel a su estilo, Rebeca Escribens aseguró que seguirá viendo a los chicos guapos que pasan por América Televisión. “Eso no quiere decir que siga babeando con algunas especies que pasan por acá, total no tiene redes sociales”.

Eso sí, Rebeca Escribens contó que existen algunos amigos de su esposo que le informan lo que ella hace. “Que no se entere, no creo, siempre hay algún estafador de los amigos que le manda todos los pantallazos, los links y no voy a decir quién”.

Rebeca Escribens saluda a su esposo por sus 50 años-OJO

