¡No lo podía creer! Rebeca Escribens se presentó como es de costumbre en su bloque de América Espectáculos, sin embargo no esperó recibir estos comentarios por parte de sus compañeros, quienes no dudaron en burlarse de su vestimenta.

La popular conductora visitó un vestido blanco y una capa de color azul, a lo que muchos compararon con cómo se visten los integrantes del partido político Frepap.

“Marca el Pescado me dicen, no hablemos de política en este espacio”, dijo entre risas la presentadora. “Directamente desde el antiguo testamento...”, se le escucha decir a Federico Salazar.

Sin embargo, el comentario que generó las carcajadas de los asistentes en el set de televisión fue el de Verónica Linares. “Ya anda a la Videna no más...”, señaló.

“Qué sabrán ustedes, no saben todo lo que me están diciendo todos acá, porque estos apestosos no saben de moda. Qué horror. En cinco años nunca me habían bulleado tanto en este programa. Aparte, con qué moral, cuando ustedes vienen con pijama acá”, se defendió Escribens.

Rebeca Escribens es troleada por Verónica Linares

