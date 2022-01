Este lunes 31 de enero, la conductora Rebeca Escribens se burló de Sheyla Rojas tras su supuesta ruptura con el mexicano Luis Galarza, mejor conocido como ‘Sir Winston’.

Y es que según Rebeca Escribens, Sheyla Rojas no evalurá volver al Perú: “Lo último que va a hacer en su vida es regresar al Perú, lo último, te lo firmo, o sea, ella no viene pero mira... no viene, de que no viene, no viene”.

Asimismo, Rebeca Escribens se burló de la frase que Sheyla Rojas publicó en Instagram, dejando entrever que ‘Sir Winston’ habría sido infiel. La presentadora señaló que habría buscado la frase en Google.

“La Sheyla ha hecho copy paste de ‘frases de infidelidad’”, comentó entre risas.

“Sheyla, me permito hacer esa broma porque estoy segura que si me estuviera viendo, se mataría de la risa porque es verdad y porque siempre se toma las cosas con agua fría, con cabeza fría... como si la conocieras, Rebeca”, comentó Rebeca Escribens.

Sheyla Rojas alejada de Sir Winston

En una reciente publicación, Sheyla Rojas mandó un contundente mensaje dejando entrever ue habría terminado con Luis Galarza:

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, se lee en la publicación de la popular ‘Shey Shey’.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR