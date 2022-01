¡Se encienden las alarmas! Sheyla Rojas se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber publicado un misterioso mensaje en sus redes sociales, donde deja entrever que habría revisado el celular de su pareja, Luis Galarza, más conocido como ‘Sir. Winston’, donde presuntamente habría descubierto una infidelidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality señaló que la habrían traicionado, pero dejó bien en claro que no se complica por eso, ya que en algún momento le tocará un hombre que valga la pena.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, fue la reciente publicación que la modelo.

Recordemos que Sheyla Rojas dejó todo en Perú para irse a vivir a Guadalajara, México, con su pareja Sir Winston, sin embargo, los rumores de una separación incrementan por los misteriosos mensajes que publica la popular ' Shey Shey’.

“Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una imagen que posteó.

“Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney... hasta Fiona estaba”, fue otra publicación.

