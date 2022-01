Natalie Vértiz pasó un vergonzoso durante la última edición del programa ‘Estas en todas’ junto a su compañero Choca Mandros, al confundir el nombre de dos grandes jugadores de la Selección Peruana durante la última emisión del espacio sabatino.

Y es que el magazine hizo un recuento del partido Perú vs. Colombia junto al periodista deportivo Vladimir Vicentelo en la primera parte del programa. El error, casi imperceptible salvo para los hinchas, fue cuando la modelo presentó una nota y confundió los nombres de los jugadores peruanos Christian Cueva y Edison Flores.

Choca Mandros no le perdonó el error y lo hizo evidente ante las risas de Natalie Vértiz y Vladimir Vicentelo. “(En el corte comercial) El señor Yaco Eskenazi le está preguntando a Natalie Vértiz quien es Cuevita Flores, quien presentó Natalie hace un momentito”.

De inmediato, Natalie Vértiz justificó su confusión debido a la emoción que le causa que la selección haya ganado el partido. “No, es que fue la emoción, fue porque Cuevita le dio el pase, yo vi todo el partido, y Edison Flores entro a rematar”, justificó.

Vladimir Vicentelo también quiso explicar el error de Natalie Vértiz, pero lo hizo de una forma divertida. “Choca no has entendido, lo que quiere ver Natalie, como en Dragon Ball, es la fusión de Cueva y Edison. No nos entienden Natalie Vértiz”, dijo entre risas el periodista. A lo que a Natalie Vértiz no le quedó más que reirse.

