Jimmy Santi reveló hace poco que se contagió de coronavirus (COVID-19), pero que pudo recuperarse gracias a la recomendación de un médico, pues cuando llamó a la línea 113 nunca recibió apoyo.

Como se sabe, el intérprete de ‘Chin Chin’ dijo que gracias al médico que le recomendó un amigo pudo mejorarse en los siguiente 15 días: “No me hicieron caso (en la linea 113), les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Pero (un amigo) me recomendó un amigo suyo que es médico y hablé con el doctor. Me preguntó ‘cuáles son tus síntomas’. (Le dije) dolor de cabeza, descomposición del cuerpo y me dijo ‘bueno, eso me suena al virus’”, reveló Jimmy Santi.

Rebeca Escribens no pudo contenerse ante esta noticia y se quebró durante su secuencia de América Espectáculos y mostró su pesar porque se trata de una persona mayor que pertenece al sector vulnerable.

“Es difícil y, escuchar esta nota, claro que lo es. Saber por ejemplo, la edad de Jimmy Santi, saber que es paciente de riesgo”, señaló la actriz.

Además, pidió a la población exagerar con las medidas de prevención para evitar contraer el virus.

“No olvidamos que en todo el Perú, muchas familias pasan lo mismo y es terrible pensarlo. Pero es más práctico tomar exageradamente todas los cuidados, desde que pisamos la calle y pedimos cosas de delivery (...) Y si te dicen ‘loca’ como a mí, mucho orgullo”, mencionó.

Rebeca Escribens sobre Jimmy Santi con COVID-19 - OJO

