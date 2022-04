Érika Villalobos atravesó unas semanas difíciles luego que su aún esposo, Aldo Miyashiro, fuera ampayado besándose con Fiorella Retiz. Tras esto, la actriz recibió constantes mensajes de apoyo, entre ellos, el de la conductora de televisión Rebeca Escribens.

Luego que Érika Villalobos compartiera un video agradeciendo el apoyo de sus amigos y seguidores a través de su cuenta de Instagram, Escribens aprovechó un momento del programa “Más Espectáculos” para enviarle un mensaje.

“Antes de empezar, quiero comentar un ratito la última imagen que vimos de Érika Villalobos en ‘América Hoy’. Yo te conozco, eres mi amiga, es muy difícil en estos momentos tener que dividirme, ser objetiva en cuanto a las opiniones que uno emite”, manifestó la conductora.

“Sí voy a aplaudir tu valentía como mujer, tu entereza como madre y tus ganas de siempre querer las cosas bien. Hoy y siempre has sido un gran ejemplo, Érika. Todo mi cariño y el gran respeto que siento por ti se ha multiplicado por siempre, así que adelante, a cuidar a esos hijos maravillosos que tienes”, agregó la conductora.

Rebeca Escribens expresó apoyo a su amiga.

¿Qué dijo Érika Villalobos?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, de casi 2 minutos de duración, la actriz Érika Villalobos manifestó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido durante esta dura etapa de su vida. Además, reconoció que tiene muy buenos amigos.

“No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca. He recibido tanto apoyo, cariño y amor. La verdad esto es muy importante para mí, he sentido demasiado amor. Eso por una parte, por otro lado pensé que tenía algunos buenos amigos, y me he dado cuenta que tengo muchos”, señaló la actriz.

“Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos, de personas en las que puedo confiar y poner las manos al fuego que han estado ahí conmigo, alentándome. Eso me hace sentir muy afortunada”, añadió Villalobos.

