Reinaldo dos Santos compartió un video hablando de la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 6 de junio, en la cual los peruanos tendrán que escoger entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

En el material compartido en Instagram, el ‘profeta de América’ señaló que los peruanos están “por perder su país”: “Muchas de las personas, la gran mayoría no tienen ni idea de lo que está pasando, lo que está por suceder en Perú, pero se los voy a decir: ustedes están a punto de perder su país”.

“Más allá de que usted me crea o no me crea. Si tú me crees, excelente, si tú no me crees, busca ejemplos de la historia. ‘Ah, yo no te creo, Reinaldo’, mira la historia, tú no vas a encontrar un solo país que haya salido adelante con ideas izquierdistas, usted va a ver que todo lugar que la izquierda llegó, la única cosa que sembró fue caos, destrucción, muerte y división. Los países de Sudamérica gobernados por la izquierda: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, mira la situación que está Argentina, ¿usted quiere eso para el Perú realmente?”, señaló Reinaldo dos Santos.

“¿Por qué cree que las personas más informadas están a favor de Keiko? ¿Porque la quieren? No, no es porque la quieren, es porque es la última línea de defensa”, agregó.

El ‘profeta de América’ hizo una predicción en caso Pedro Castillo gane las elecciones: “Las consecuencias vendrán después pero en este momento él va a tener el apoyo, basta que expropie una minera, todas las mineras después se van del país, dejará el país en la nada, perderán empleos, pero en este momento él va a tener apoyo popular. Ni el Ejército, ni el Congreso, nadie se va a atrever a hacer nada contra el señor, él va a poder hacer lo que quiera, así hizo Chávez en Venezuela”.

“Usted que está preocupado por un terremoto, esto es diez veces peor que un terremoto. Mira Cuba cómo está, mira Venezuela cómo está, ustedes están a punto de perder su país”, sentenció.

