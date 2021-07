El vidente Reinaldo Dos Santos se animó a predecir quién será el campeón de la Copa América. Según el ‘Profeta de América’, Brasil será el ganador del certamen futbolístico, sin embargo tuvo duras palabras contra su selección.

A través de su cuenta de Instagram, el adivinador carioca acertó que Perú vencería en penales a Paraguay y que la “Canarinha” vencería a Chile y avanzaría a las semifinales de torneo.

“No me pongan en esa situación de elegir entre Perú y Brasil porque Brasil es mi país. Así como ustedes aman al Perú, yo amo a mi país, a pesar de que mi selección está una porquería completa, no valen el aire que respiran esos jugadores de la selección brasileña... Tiene buen arquero pero arquero no gana partido”, indicó en un primer momento.

“Esa selección brasileña es una basura, es una selección de un solo jugador”, añadió en una trasmisión en vivo.

No obstante, aseguró que “Brasil ganará la Copa América”. “Tu le quitas a Neymar a esa selección brasileña y el nivel de la selección queda mas o menos como el nivel de Montenegro, ni si quiera llega a Serbia. Le quitas a Neymar y está debajo de toda selección de Sudamérica, está al nivel de Bolivia”, sentenció.

